Калуга, , 11:37 — REGNUM 88 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 13 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждён 5 тыс. 091 положительный тест: 2 тыс. 594 человек находятся на лечении, 2 тыс. 458 человек выздоровели, 39 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов в Калуге (644), в Обнинске (582), в Боровском районе (250), в Жуковском районе (178), в Малоярославецком районе (172) и в Дзержинском районе (110).

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