Симферополь, 13 июня 2020, 11:35 — REGNUM За сутки в Крыму положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у 22 граждан. Об этом 13 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
По его словам, все заболевшие госпитализированы.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 512 положительных тестов на новую инфекцию, 15 человек скончались.
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