Симферополь, , 11:35 — REGNUM За сутки в Крыму положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у 22 граждан. Об этом 13 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«За 12 июня на территории республики подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, ещё 11 — при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

По его словам, все заболевшие госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 512 положительных тестов на новую инфекцию, 15 человек скончались.

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