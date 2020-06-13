Москва, , 12:58 — REGNUM Количество преступлений в России с начала текущего года уменьшилось на 0,4%. Об этом 13 июня рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В целом за пять месяцев 2020 года снижение общего числа зарегистрированных преступлений по сравнению с пятью месяцами 2019 года составило 0,4%», — заявила она.

Также официальный представитель отметила, что число разбоев — снизилось на 19%, хулиганств на 14,4%, грабежей на 10,4%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 4,2%, краж на 2,6%, а также убийств и покушений на таковые на 2,2%.

Кроме этого, Ирина Волк указала, что за первые пять месяцев года в стране число уличных разбоев снизилось на 20,5%, уличных грабежей — на 18,0% и ещё на 9,5% сократилось количество преступлений в общественных местах.

При этом на 16,3 уменьшилось число преступлений на общественном транспорте, на 3,4% — число преступлений, совершенных гражданами других государств и на 2,8% преступления лиц без гражданства.

«Преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в январе-мае зарегистрировано на 12% меньше, чем год назад», — также рассказала официальный представитель МВД России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 мая заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Гребенкин заявил, что в Российской Федерации число экстремистских преступлений на фоне пандемии коронавируса выросло почти на треть.