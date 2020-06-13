Курган, , 11:23 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из них лишь четыре заражения являются завозными с Ямала, ХМАО, Москвы и Амурской области. Остальные случаи — контактные.

Всего с начала пандемии в регионе на 13 июня зафиксировано 384 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 45,6% — завозные, 54,4% — по контакту с заболевшими. Выздоровели 224 человека. скончалась одна пациентка.