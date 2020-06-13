Элиста, , 11:21 — REGNUM 16 положительных тестов на коронавирус подтверждены за последние сутки в Республике Калмыкия, это следует из информации республиканского министерства здравоохранения.

24 пациента за последние сутки выздоровели, новых летальных исходов в регионе не зарегистрировано.

Всего с 30 марта по 13 июня в Калмыкии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1 тыс. 263 пациентов. Семь человек находятся на данный момент в тяжёлом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели за весь период 807 человек, 19 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.