Псков, , 11:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июня сообщил на своей странице в соцсети глава региона Михаил Ведерников. Днем ранее было подтверждено 100 новых случаев заражения.

Общее количество подтвержденных фактов инфицирования в регионе составляет на сегодня 1740 случаев. Выздоровели за всё время пандемии 553 жителя Псковской области, в том числе пятеро — за последние сутки.

«Пришло официальное подтверждение по двум летальным случаям <…> Болезнь очень опасная и коварная. И я прошу об этом помнить, выходя на улицу, в магазин, на работу, пользуясь общественным транспортом», — отметил Михаил Ведерников, выразив соболезнование семьям жертв заболевания.

Как отметили в областном оперативном штабе, на данный момент в Псковской области документально подтверждено 14 случаев смерти от COVID-19. Информация еще по двум случаям пока уточняется.

Ранее власти региона признали, что ситуация с коронавирусом в Псковской области остается сложной, и о дальнейшем снятии ограничительных мер пока говорить не приходится.

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