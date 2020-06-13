Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области стало известно об очередной жертве COVID-19. За последние сутки на Дону скончался пожилой мужчина, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 13 июня.

Донские медики боролись за жизнь 91-летнего пациента, страдающего хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако спасти его не удалось. За весь период пандемии в Ростовской области скончались 65 человек, получивших ранее положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону за последние сутки выявили 162 носителя SARS-CoV-2. Общее число случаев заражения коронавирусом в регионе превысило 7,3 тыс. человек.

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