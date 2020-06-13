Москва, , 12:23 — REGNUM Жители России чаще всего употребляют некрепкие светлые фильтрованные сорта пива и особенно в летнее время, когда меньше пьют темные сорта данного алкогольного напитка. Об этом 13 июня рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не очень отличаемся от других стран — у нас в основном пьют лагеры, светлое фильтрованное пиво с плотностью 10−12% и содержанием этилового спирта от 4% до 5%», — рассказал глава совета Союза перед своим праздником.

Также он отметил, что среди пивоваров в профессиональной терминологии это называется термином «питкость», который означает, что напиток является легко пьющимся, а потому человек может выпить его большее количество и сохранить при этом ясность сознания и возможность нормальной коммуникации.

«Такое светлое пиво как раз обладает высокой питкостью», — заявил Бриман.

Кроме этого, он рассказал, что употребление данного напитка связано с сезонностью — летом употребляет меньше более плотных видов пива — стаутов, элей, портеров, однако более пьют светлого пива или Indian pale ale (IPA).

При этом глава Союза пивоваров указал, что из-за пандемии коронавируса и того, что не работают бары и рестораны снизилось количество употребляемых специальных сортов пива на рынке, а также интересных, редких и крафтовых.

Отметим, профессиональный праздник работников сферы производства пива в России отмечается ежегодно во вторую субботу июня по решению Союза пивоваров от 2003 года и в нынешнем году он приходится на 13 июня.