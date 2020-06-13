Петрозаводск, , 11:14 — REGNUM На субботу, 13 июня, в Карелии насчитывается 806 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 23 случая подтверждено за последние сутки. Эти данные обнародованы после вспышки инфекции среди дорожных рабочих в Сортавальском районе, когда днем ранее суточный показатель новых фактов заражения в республике достиг 81 случая.

Как рассказал своим подписчикам в соцсети утром 13 июня глава Карелии Артур Парфенчиков, пять новых случаев выявлены в Петрозаводске, по одному — в Лахденпохье и Костомукше, еще шесть случаев — среди вахтовых рабочих Белопорожских ГЭС, еще 10 инфицированых выявлены в Беломорске.

«Полагаю, что количество выявленных инфицированных и больных среди вахтовиков в ближайшие дни будет продолжать расти в результате медицинского контроля за сотнями лиц, находящимися на обсервации», — заявил глава Карелии.

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Общее количество выписанных после выздоровления от COVID-19 в Карелии составляет 292 человека, в том числе пять пациентов выписаны за последние сутки.

В республике 3209 человек находятся на самокарантине, 211 человек — в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в Карелии 606 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, в том числе восемь за минувшие сутки. 55 человек умерли, с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля.

«Рост пневмоний очевидно связан с коронавирусной инфекцией, доля которой среди причин, вызывающих это опасное осложнение, увеличивается», — заявил Артур Парфенчиков.

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