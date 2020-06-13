Тверь, , 11:11 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тверской области за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.

За последние сутки с выздоровлением выписаны восемь пациентов, у которых ранее было выявлено заражением. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

Всего в регионе с 17 марта по 13 июня подтверждено 2 тыс. 569 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели уже 1 тыс. 619 пациентов. 50 человек скончались.

В регионе проведено уже более 903 тыс. исследований на коронавирус, 675 — за последние сутки.