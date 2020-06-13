Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки 162 жителя получили положительный результат теста на SARS-CoV-2. Общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 7 тыс. 314 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 13 июня.

Новые случаи заражения подтверждены в 33 муниципальных образованиях Дона, в том числа в Ростове-на-Дону — 46, Шахтах — 22. В Таганроге, Новошахтинске и Тацинском районе — по семь.

«Среди новых заболевших 35,8% — в возрасте от 18 до 45 лет, 38,3% — от 46 до 65 лет, 13,6% — от 66 до 79 лет, 2,4% — старше 80 лет, 9,9% — дети», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области стало известно о первом летальном исходе среди детей, у которых был подтверждён коронавирус. 12-летний ребёнок страдал тяжёлым заболеванием центральной нервной системы.

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