Краснодар, , 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. В числе новых пациентов — восемь детей в возрасте от года и трёх месяцев до десяти лет.

«Возраст пациентов от года до 86 лет. Среди них 50 женщин и 28 мужчин. В Краснодаре заболели 17 человек. В Анапе и Выселковском районе — по семь. В Белореченском районе зафиксировано пять случаев, в Сочи и Тихорецком районе — по четыре. По три заболевших в Красноармейском, Северском, Крымском районах», — сообщили в оперативном штабе.

Всего за три месяца в Краснодарском крае положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 тыс. 893 человек, из них 3 тыс. 642 человека уже выздоровели. 50 пациентов скончались.

Как уточнили в оперштабе, в тяжёлом состоянии находятся 16 пациентов — все подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Благодаря аппаратам ИВЛ спасены жизни 112 пациентов.