Нижний Новгород, , 11:04 — REGNUM В День России на фасаде Нижегородской ярмарки показали уникальное световое шоу. Проект посвящен истории создания Нижегородской ярмарки — крупнейшего в Европе торжища, благодаря которому Нижний Новгород и получил статус третьей столицы и «кармана» России.

Скриншот видеозаписи светового шоу. @mincult52

По словам министра культуры региона Олега Берковича, проект показывает важные вехи в истории Нижегородской ярмарки: ее возникновение у стен Макарьевского монастыря, перенос в Нижний Новгород, проведение XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, возрождение ярмарки в качестве крупного экспоцентра с начала 90-х годов прошлого столетия.

«Это не просто световое шоу, а мэппинг с элементами дополненной реальности», — заключил министр.

Беркович выразил надежду, что в День города на площадке перед Нижегородской ярмаркой удастся собрать зрителей, чтобы нижегородцы вживую могли насладиться уникальным шоу.

Проект реализован в партнерстве с нижегородской компанией Dreamlaser — одним из лидеров в сфере инновационных мультимедиа-технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в День России прошло множество онлайн-акций, посвященных празднику. Нижегородцы активно включались, участвую в мероприятиях «Окна России», «Рифмы России», «Флаги России».

Кроме того, в День России Нижегородский кремль украсила подсветка в виде российского флага.