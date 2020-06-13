Тамбов, , 11:01 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тамбовской области, об этом сообщил региональный оперативный штаб 13 июня.

«Из 64 подтверждённых: 17 мужчин, 43 женщины, 4 детей (девочки 5, 7, 9 лет, мальчик 12 лет). Возраст взрослых от 18 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3 тыс. 833 человек, из них выписаны с выздоровлением 1 тыс. 836 пациентов. 15 человек скончались. В больницах региона остаются 431 человек, в том числе 377 с диагнозом пневмония.