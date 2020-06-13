Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM На территории Ленинградской области за последние сутки, то есть в пятницу, 12 июня, официально подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее было заявлено о 52 новых случаях.

Таким образом, как сообщили 13 июня в федеральном оперативном штабе, общее количество фактов заражения коронавирусной инфекцией составляет в регионе 3501 случай.

За всё время пандемии вылечились от COVID-19 в Ленинградской области 2628 человек, в том числе 50 пациентов за последние сутки.

Список летальных исходов в Ленобласти за сутки не менялся, он составляет 23 случая смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленбласть снимает ряд ограничений с 15 июня. В частности, разрешена работа ярмарок во всех районах без ограничений по ассортименту, с обязательным использованием масок. На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля.

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