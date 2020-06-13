Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM За последние сутки, то есть в пятницу, 12 июня, в Санкт-Петербурге выявили 262 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Днем ранее были зафиксированы 274 случая инфицирования.

С учетом новых данных, на утро субботы в Петербурге подтверждено 20 305 случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии. Напомним, первый случай этой инфекции был выявлен в Петербурге 5 марта 2020 года.

В то же время за последние сутки выписаны 285 жителей Петербурга, ранее заболевших COVID-19. За день до этого сообщалось о 412 выписанных пациентах. Таким образом, нарастающим итогом, количество выздоровевших на 13 июня составляет 9561 человек.

За сутки в Петербурге официально констатировали смерть еще восьми человек от COVID-19. Общее количество жертв болезни в Петербурге теперь составляет 569 человек.

В свою очередь в городском оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 21 042 человека.

«Под медицинским наблюдением находится 3958 человек. Из них 146 — в обсерваторе, 839 — на самоизоляции, 2973 — контактные», — отметили в оперштабе по борьбе с эпидемией.

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