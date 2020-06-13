Ханты-Мансийск, , 10:09 — REGNUM В Югре на обсервации по коронавирусу находится 140 вахтовиков «Салым Петролеум Девелопмент» из разных регионов России. Об этом на заседании оперативного штаба ХМАО по борьбе с распространением коронавируса в ХМО доложил директор департамента охраны здоровья, охраны труда, общественной безопасности и охраны окружающей среды предприятия Михаил Ковалёв, сообщает «СургутинформТВ».

Диагноз COVID-19 подтверждён у 26 сотрудников подрядных организаций «Салым Петролеум Девелопмент». План карантинных мероприятий на предприятии должен быть готов к 13 июня. Пока решался вопрос об изоляции контактировавших с заболевшими, несколько вахтовиков которым необходимо подтверждение отсутствия у них инфекции, пытались сбежать.

На заседании отмечалось, что на Самотлорском месторождении компании «РН-Сервис» в Нижневартовском районе у 21 работника подтвердился COVID-19. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в общежитии, где находятся вахтовики проводилась ненадлежащая санобработка.

Продолжает распространяться коронавирусная инфекция и на Приобском месторождении. Один из сотрудников подрядной организации, с подтверждённым COVID-19, здесь скончался.