Амстердам, , 10:07 — REGNUM В ночь с 11 по 12 июня активисты в г. Роттердам облили краской памятник нидерландскому адмиралу 17 в. Пит Гейн, а также фасад Центра современного искусства имени Витте де Вит. На памятнике Гейну написаны слова «убийца» и «вор», а на фасаде центра нарисованы красные руки.

В заявлении на своей странице в Фейсбуке активисты поясняют, что красные руки — символ колониального насилия, в котором они обвиняют обоих флотоводцев.

Активисты называют Гейна «ворующим убийцей», а памятник ему — «бесстыдным показом колониальной ностальгии».

Пит Гейн — нидерландский моряк (1578−1629), вице-адмирал в Вест-Индской компании. Известен прежде всего захватом испанского флота с большим грузом серебра в 1628 г.

Витте Корнелисзон де Витт (1599−1658) — нидерландский вице-адмирал.