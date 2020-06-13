Челябинск, , 09:47 — REGNUM Волонтёры раздали жителям Южного Урала более 5000 ленточек в цветах флага России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Ольга Чижова.

Добровольцы-медики и волонтёры Конституции организовали раздачу ленточек на предприятиях, в медицинских учреждениях и даже в аптеках. Так, праздничную символику получили работники Челябинского трубопрокатного завода, аптеки «Фармленд», ГКБ № 1 (Челябинск) и ряда других учреждений.

В инициативе приняли участие более 50 добровольцев со всего региона. В раздаче ленточек им помогали сотрудники организаций (например, фармацепты в аптеках).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России.

Читайте ранее в этом сюжете: День России в Барнауле: горожанам раздадут тысячи лент