Москва, , 09:38 — REGNUM Данные о наиболее высоких и наиболее низких заработных платах в России в первом квартале текущего года опубликовал Росстат.

Согласно рейтингу размера средней зарплаты, составленного RT, наиболее высокий ее размер в первые три месяца 2020 года был у работников финансовой и страховой сферы.

Вторыми оказались работники отрасли добычи полезных ископаемых — 85,6 тыс. рублей. На третьем месте сфера информации и связи — 81 тыс. рублей, на четвертом профессиональная, научная и техническая деятельность — 73,4 тыс. рублей, на пятом работники транспортировки и хранения — 51 тыс. рублей.

При этом наиболее низкие зарплаты в первом квартале текущего года оказались в сфере гостиничного бизнеса и общепита — 29 тыс. рублей.

Кроме этого, наиболее невысокие размеры зарплат отмечены в сельском хозяйстве — 30,9 тыс. рублей, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — 35,1 тыс. рублей, у работников, связанных с административной деятельности — 36,9 тыс. рублей и в образовательной сфере — 37,3 тыс. рублей.

Также уточняется, что средняя зарплата по России за первый квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей, что на 10% превышает прошлогодний аналогичный показатель — 43,9 тыс. рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июня на основе данных Росстата были названы регионы с самым высоким уровнем зарплаты в России с начала года.