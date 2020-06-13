Кишинёв, , 09:33 — REGNUM В Молдавии коронавирус выявили у 99 беременных женщин, а также у 628 детей. Многие из них уже получили лечение. Об этом 12 июня заявил директор Национального агентства общественного здравоохранения Николай Фуртунэ, сообщает Moldpres.md.

Фуртунэ уточнил, что возраст 54 инфицированных детей до одного года.

«Я прошу родителей знать о рисках», — добавил он.

Он также попросил жителей республики, в особенности горожан, избегать людных мест, соблюдать социальную дистанцию и если нет строгой необходимости — не пользоваться общественным транспортом.

Фуртунэ также добавил, что по состоянию на 12 июня коронавирус выявили у 1847 медицинских работников.

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Напомним, по состоянию на 12 ибня в Молдавии коронавирус подтвердили у 11 093 человек.

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