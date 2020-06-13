Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Бессимптомные носителе новой коронавирусной инфекции могут не заметить у себя некоторые скрытые признаки SARS-CoV-2. Об этом 13 июня рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила биолог, бессимптомные носители — это в массе своей молодые люди, которые, как правило, не наблюдаются у врачей и могут попасть к последним по другому поводу.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — рассказала ученый и добавила, что это можно было бы сделать и без применения томографии, контролируя посредством стереометрии размер легких.

«Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», — заявила Баранова и порекомендовала в случае получения пациентом положительного теста на SARS-CoV-2 при отсутствии симптомов COVID-19 посмотреть с помощью томографии, что происходит с легкими.

Также биолог указала, что перенёсший COVID-19 может также не заметить снижения почечной функции и посоветовала по возможности в данном случае сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на крупнейшем оптовом рынке в Пекине после проведения массового скрининга было выявлено четыре подтвержденных случая COVID-19, а также 45 бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV2.