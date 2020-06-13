Пекин, , 08:32 — REGNUM На крупнейшем оптовом рынке в Пекине после проведения массового скрининга было выявлено четыре подтвержденных случая COVID-19, а также 45 бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV2. Об этом заявил сегодня, 13 июня, на пресс-конференции заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Пекине на крупнейшем оптовом рынке города — «Синьфади».

Тесты на нуклеиновую кислоты коронавируса SARS-CoV-2 были проведены 1940 работникам рынка. Были выявлены 45 человек, являющиеся носителями коронавируса, но при этом не имеющих симптомов заболевания.

Те из четырех, у которых есть симптомы COVID-19, либо работали на рынке «Синьфади», либо часто его посещали.

Кроме того, еще один бессимптомный носитель коронавируса был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина. Он близко контактировал с одним из зараженных на рынке «Синьфади».

Все выявленные зараженные были помещены в карантин. Также в карантин поместили еще 139 человек, которые контактировали с зараженными.