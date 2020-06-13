Челябинск, 13 июня 2020, 08:29 — REGNUM В Челябинске телебашня была подсвечена в цвета российского флага. Акция прошла вечером 12 июня и была приурочена ко Дню России.
Высота челябинской телебашни составляет 180 метров, а с учётом установленной трубостойки — 196 метров. Ранее она уже была подсвечена по самым разным поводам. Это стало возможным благодаря установленной на объекте подсветке. Концепция подсветки предусматривает медиафасад, использование прожекторных светильников с защитой корпуса, светодиодных сверхярких гирлянд, электросилового оборудования и системы управления архитектурным световым оборудованием.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня страна отмечала День России.