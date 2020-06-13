Москва, , 08:29 — REGNUM Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей, обвиняемых в убийстве младенца в калининградском роддоме №4. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В соответствии с распоряжением главы ведомства центральный аппарат СК РФ, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучит обстоятельства резонансного уголовного дела.

«Изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства «, — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Как сообщало 12 июня ИА REGNUM, детский доктор Леонид Рошаль сравнил суд над двумя врачами в Калининграде с, так называемым, «делом врачей» 1953 года.

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