Москва, , 08:54 — REGNUM Поручение изучить дело двух медиков из Калининграда, обвиняемых в спланированном убийстве недоношенного младенца в городском роддоме, дал центральному аппарату Следственного комитета РФ его председатель Александр Бастрыкин. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что по результатам изучения глава СК России поручил сотрудникам центрального аппарата доложить об этом ему.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июня глава Национальной Медицинской палаты России, детский доктор Леонид Рошаль сравнил суд над двумя врачами в Калининграде, которых обвиняют в спланированном убийстве недоношенного младенца в роддоме города, с «делом врачей» 1953 года, обратив внимание президента России Владимира Путина на данное дело.