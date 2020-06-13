Нью-Дели, , 07:30 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 11 458 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Отмечается, что это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала пандемии. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 308 993. Также за 12 июня от осложнений COVID-19 скончались 386 человек.

«В стране зафиксировано 8884 летальных случаев, связанных с новым коронавирусом», — отмечается в заявлении ведомства.

Минздрав Индии отмечает, что к 13 июня в стране подтверждено 145 779 активных случаев заболевания.