Сеул, , 07:05 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки подтвердили 49 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным, среди 49 новых пациентов пятеро заразились коронавирусом за границей. Больше половины новых случаев инфицирования приходятся на столицу Южной Кореи — Сеул. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 12 051 случай заражения инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее превысило 12 тысяч. Также с начала пандемии в стране подтвердили 277 летальных исходов от осложнений COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее число выявленных заражений коронавирусом превысило 12 тысяч