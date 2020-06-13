Берлин, , 06:53 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 348 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 186 022. Также за 12 июня в стране скончались 18 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в ФРГ от осложнений COVID-19 умер 8781 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Германии подтвердил намерения снять ограничение на поездки в страны ЕС. Ожидается, что жители ФРГ смогут выехать в другие страны Евросоюза с 15 июня.

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