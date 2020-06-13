Веллингтон, , 06:47 — REGNUM Четвертая неделя стартовала с момента обнаружения последних зараженных COVID-19 в Новой Зеландии, сообщает 13 июня Xinhua.

Последний случай заболевания был зафиксировано в стране 22 дня. Общее число заболевших тогда составило 1504, диагноз новая коронавирусная инфекция официально подтвержден только у 1154 из них. Число летальных исходов в Новой Зеландии равно 22.

Представители здравоохранения добавили, что заявить о полной ликвидации вируса в стране они смогут после 28 дней без регистрации новых случаев, что равно двукратному инкубационному периоду. О том, смогли ли на острове победить вирус SARS-CoV-2, станет ясно по прошествии недели.