Новосибирск, , 05:54 — REGNUM В Новосибирске День России завершился торжественным зажжением вечерней иллюминации в цветах российского триколора на метромосту.

«Праздничная бело-сине-красная подсветка на метромосту зажглась в 22:00, — уточняют «Новосибирские новости». — Цвета триколора чередовались с надписью «Оставайтесь дома», которая по-прежнему остаётся актуальной в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе».

Также в этот день в цветах российского флага были подсвечены Новосибирский оперный театр и ряд жилых зданий.