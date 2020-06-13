Пекин, , 05:51 — REGNUM Крупнейший оптовый фруктовый, овощной и мясной рынок Пекина Сифади приостановил свою работу на дезинфекцию после того, как у одного из его сотрудников был выявлен новый коронавирус, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Новые случаи COVID-19 были выявлены в четверг и пятницу у сотрудников рынка, находящегося в пекинском районе Фэнтай. Весь персонал рынка сдал анализы на нуклеиновые кислоты вируса, говорится в заявлении, выпущенном бюро регуляции рынка и комиссией здравоохранения Пекина.

Для обеспечения безопасности рынка, на его территории были созданы специальные участки, где разрешается торговля. Общая площадь рынка составляет 112 га, на которой трудится более 1500 человек обеспечивающего персонала и более 4000 арендаторов.