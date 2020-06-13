Челябинск, , 05:51 — REGNUM В центре Челябинска высотки подсветили в цвета флага России. Акция прошла вечером 12 июня и была приурочена ко Дню России.

В цвета триколора окрасились, в частности, телебашня и здания бизнес-центра «Челябинск-сити», пишет gubernia74.ru. Кроме того, на парковке гранд-отеля «Видгоф» машины выстроились в цифру 12.

Как сообщало ИА REGNUM, световое шоу прошло и в Екатеринбурге. В цвета российского флага, в частности, окрасились здания «Ельцин-центра» и некоторых других объектов.