Кемерово, 13 июня 2020, 05:42 — REGNUM В Кемерове военнослужащие войск правопорядка вместе с членами своих семей и школьниками в День России исполнили хором гимн страны в жилом комплексе.
«Так росгвардейцы решили отпраздновать День России, — уточнили в региональном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. — В мероприятии приняли участие жители четырёх многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором».
Всего во флешмобе участвовали около 300 человек.