Кемерово, , 05:42 — REGNUM В Кемерове военнослужащие войск правопорядка вместе с членами своих семей и школьниками в День России исполнили хором гимн страны в жилом комплексе.

В Кемерове Росгвардия организовала флешмоб ко Дню России Кемеровское управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

«Так росгвардейцы решили отпраздновать День России, — уточнили в региональном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. — В мероприятии приняли участие жители четырёх многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором».

Всего во флешмобе участвовали около 300 человек.