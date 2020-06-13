Нейпьидо, , 05:32 — REGNUM Правительство Мьянмы продлило карантин до конца июня в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба центрального комитета по контролю, профилактике и лечению заболеваний страны.

При этом продления режима карантина не затронет те ограничения, которые были ослаблены ранее. Однако жителям Мьянмы по-прежнему будет запрещено собираться группами более пяти человек. С другой стороны, в стране разрешили возобновить работу предприятиям.

Отмечается, что открытие школ запланировано на середину июля. Также в июне к работе вернутся госслужащие Мьянмы.

По последним данным, в Мьянме выявлен 261 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались шесть человек.