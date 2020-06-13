Пекин, , 04:49 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число привнесенных из-за рубежа случаев COVID-19 в Китае достигло 1808 за все время эпидемии. Новые случаи по одному выявлены в городах центрального подчинения Тяньцзинь и Шанхай, а также в провинциях Хайнань, Гуандун и Сычуань.

Из общего числа импортных случаев, 1742 человека благополучно выздоровели и покинули больницы страны. Еще 66 человек продолжают получать медицинскую помощь. Смертей нет.