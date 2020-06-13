Саппоро, Япония, , 04:38 — REGNUM Органы здравоохранения японской префектуры Хоккайдо выявили вспышку заболевания коронавирусной инфекции в караоке-барах, передает телеканал NHK.

По его данным, был выявлен 41 случай заражения коронавирусом среди посетителей и персонала в 18 караоке-кафе в городе Саппоро и прилегающим к нему районах. В связи с этим власти префектуры призвали владельцев таких заведений строже относиться к соблюдению санитарных и противоэпидемиологических норм. В частности, посетителей призывают соблюдать необходимую дистанцию и надевать медицинские маски во время пения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня власти Японии собрались продлить запрет на въезд в страну в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире. Отмечалось, что правительство страны намерено продлить запрет еще на месяц.

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