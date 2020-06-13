Пекин, , 04:26 — REGNUM Более 71% учащихся учебных заведений Китая вернулись на учебу после ослабления эпидемиологических мер в связи с COVID-19, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Более 197 млн учеников и студентов по всей стране приступили к образовательному процессу по данным на 11 июня, сообщили в Министерстве образования КНР. Министерство в сотрудничестве с Национальной комиссией здравоохранения КНР выпустило руководство по контролю над эпидемией.

Как сообщало ИА REGNUM, новые вспышки эпидемии коронавируса, которые были зафиксированы в Пекине в последние дни поставили крест на планах как можно скорее возвратить к учебе учащихся начальных классов школ города.