Пекин, , 04:16 — REGNUM Доктор, который в составе медицинской бригады боролся с пандемией нового коронавируса на границе Китая, умер от сердечного приступа всего за несколько дней до окончания карантина, которое позволило бы ему вернуться домой, сообщает 13 июня газета China Daily.

Юй Тефу проработал 12 лет в Перовом госпитале Цицикара в провинции Хэйлунцзян. Юй также неоднократно признавался выдающимся и лучшим врачом госпиталя, а также получил ряд муниципальных наград. Как только в Китая началась эпидемия нового коронавируса, он немедленно вызвался добровольцем на «фронт».

Он занимался проблемами по целому ряду направлений, включая психологические консультации больным. В апреле, когда «импортные» случаи коронавируса были выявлены в городе Суйфэньхэ, он немедленно направился туда. Однако, ему так и не суждено было вернуться с фронта. Он умер от сердечного приступа 1 июня в возрасте 42 лет.