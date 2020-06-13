Пекин, 13 июня 2020, 04:09 — REGNUM Китай осудил недавний доклад правительства Великобритании касательно Гонконга, призвав не вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.
Хуа подчеркнула, что дела Гонконга — это внутренние дела Китая, в которых нет места каким-либо внешним организациям или частным лицам, а также добавила, что Великобритания не имеет суверенитета, управления и надзора и даже ответственности касательно Гонконга.
Она также подчеркнула, что Китай продолжит придерживаться принципу «одна страна, две системы», защищая при этом национальную безопасность в регионе, а также бороться с дезинформацией.