Пекин, , 04:09 — REGNUM Китай осудил недавний доклад правительства Великобритании касательно Гонконга, призвав не вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

«Чем больше внешние силы вмешиваются в дела Гонконга, тем больше это определяет действия Китая в сфере национальной безопасности в Гонконге», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин во время пресс-конференции в Пекине.

Хуа подчеркнула, что дела Гонконга — это внутренние дела Китая, в которых нет места каким-либо внешним организациям или частным лицам, а также добавила, что Великобритания не имеет суверенитета, управления и надзора и даже ответственности касательно Гонконга.

«Великобритания должна признать реальность и уважать суверенитета, безопасность и единство Китая, а также прекратить вмешиваться в дела Гонконга», — заявила Хуа.

Она также подчеркнула, что Китай продолжит придерживаться принципу «одна страна, две системы», защищая при этом национальную безопасность в регионе, а также бороться с дезинформацией.