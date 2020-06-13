Тегеран, , 09:56 — REGNUM 12 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 75 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Новоназначенная пресс-секретарь министерства заявила, что общее число погибших в стране от COVID-19 возросло до 8659 человек. «За последние 24 часа было зарегистрировано 2 369 новых случаев заражения COVID-19, 687 человек были госпитализированы», — отметила Лари.

Она также сообщила, что в общей сложности 182 545 иранцев были заражены вирусом этим, причем 144 649 из них были выписаны из больниц в результат выздоровления. По словам пресс-секретаря, около 2739 пациентов в настоящий момент находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.