Хэфэй, Китай, , 04:01 — REGNUM Производственная линия полимолочной кислоты с расчетной годовой мощностью 50 тыс. тонн продукта, была запущена в городе Бэнбу провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 12 июня агентство Синьхуа

«Полимолочная кислота — это биологический материал, которые получается из корней, стеблей и плодов растений. Это возобновляемый материал, который может разлагаться на диоксид углерода и воду», — заявил президент компании China BBCA Group Corporation Ли Жунцзе, которая управляет производственной линией.

После почти 20 лет разработок и развития, компания BBCA стала первой в Китае компанией, которая заполучила ключевые технологии для производства полимолочной кислоты, включая подготовку бактерий, ферментацию, экстракцию, очищение и полимеризацию, сообщил Ли.

Будучи разлагаемой, нетоксичной и экологически-чистой, кислота, как предполагается, может стать потенциальным заменителем пластика в будущем. На текущий момент материал используется для производства широкого спектра материалов по всему миру, вроде пакетов, чашек, мешков, тарелок и даже одежды.