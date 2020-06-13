Хэфэй, Китай, 13 июня 2020, 04:01 — REGNUM Производственная линия полимолочной кислоты с расчетной годовой мощностью 50 тыс. тонн продукта, была запущена в городе Бэнбу провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 12 июня агентство Синьхуа
После почти 20 лет разработок и развития, компания BBCA стала первой в Китае компанией, которая заполучила ключевые технологии для производства полимолочной кислоты, включая подготовку бактерий, ферментацию, экстракцию, очищение и полимеризацию, сообщил Ли.
Будучи разлагаемой, нетоксичной и экологически-чистой, кислота, как предполагается, может стать потенциальным заменителем пластика в будущем. На текущий момент материал используется для производства широкого спектра материалов по всему миру, вроде пакетов, чашек, мешков, тарелок и даже одежды.