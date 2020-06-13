Тегеран, , 10:25 — REGNUM 12 июня посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди заявил, что учитывая глобальное распространение коронавирусной болезни (COVID-19), сложившаяся ситуация сейчас не подходит для осуществления религиозного туризма в Ирак. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масджеди сделал эти замечания в своем Twitter-аккаунте. Ссылаясь на отдельные встречи, которые он провел ранее в тот же день с иракскими министрами иностранных дел, здравоохранения и окружающей среды, посол отметил, что иракские министры обещали сделать все возможное для реализации эффективного сотрудничества с Исламской Республикой Иран.

Масджеди также сообщил, что он и иракские министры обсудили постепенное открытие границ для осуществления торговых обменов, а также реализацию уже подписанных ранее соглашений между лидерами обеих стран.

В течение последнего месяца после формирования правительства Аль-Кадими Масджеди встречался с новым премьер-министром, министрами внутренних дел, обороны, транспорта, труда и социальных дел, финансов, высшего образования и нефти с целью укрепить политические, экономические, культурные и социальные связи между Ираном и Ираком.