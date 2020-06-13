Москва, , 03:54 — REGNUM Анна Мария Ефремова, дочь российского актера Михаила Ефремова, принесла соболезнования и извинения семье погибшего в результате лобового столкновения с машиной ее пьяного отца Сергея Захарова. Об этом она рассказала в интервью журналу Wonderzine.

По словам Анны Марии, она пыталась установить связь с семьей погибшего, через его работодателя. Однако ответной реакции на переданные соболезнования не последовало.

«Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения, — заявила девушка, подчеркнув, что ей тяжело найти корректные слова в этой ситуации. — Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю».

Дочь Ефремова сообщила также, что несмотря на то, что она активно признает вред религии, он поставила погибшему свечку в православном храме. «Я не прошу у вас прощения для своего отца. Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие», — заявила она.

Комментируя состояние своего отца, Ефремова отметила следующее: «Он чувствует себя не очень хорошо. Даже очень нехорошо».

Напомним, Анна Мария — третий ребенок Ефремова от четвертого брака, кроме нее у актера есть еще пять детей. Девочка заявила о своей нетрадиционной ориентации и в общении использует грамматические конструкции мужского рода.