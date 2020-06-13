Мехико, , 03:45 — REGNUM Минздрав Мексики за прошедшие сутки подтвердил 5 222 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что это рекордный суточный рост заболевших с начала пандемии. Всего в Мексике подтверждено 139 196 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 12 июня в стране от осложнений COVID-19 скончались 504 человека. Жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в стране стали 16 448 пациентов.

При этом мексиканское правительство не исключает, что реальное число заболевших значительно выше официальных цифр.

Как сообщало ИА REGNUM, Мексика находится на четвертом месте среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом нового типа. Она уступает лишь Бразилии, Перу и Чили.

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