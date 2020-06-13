Хьюстон, США, , 03:35 — REGNUM В американском штате Техас число госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло 2166 человек, сообщает газета Texas Tribune.

По ее данным, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в штате продолжается. В частности, в начале недели в больницах Техаса проходили лечение 1935 человек. Газета отмечает, что предыдущий пик числа помещенных в больницы техасцев пришелся на 5 мая, когда в медучреждениях штата находились 1888 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 июня в США выявили 24 883 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории страны было подтверждено более 2 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2 с начала пандемии.

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