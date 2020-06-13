Нью-Йорк, США, , 03:20 — REGNUM Работники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке будут работать в удаленном режиме до конца июля, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в письме.

«Я принял решение продлить действующий режим удаленной работы до конца июля 2020 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, с начала пандемии заразились коронавирусом 950 сотрудников организации по всему миру. По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Мали.

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