Шэньчжэнь, Китай, , 03:05 — REGNUM Город Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая планирует построить 17 тыс. новых базовых станций 5G до конца августа, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Данный шаг призван увеличить общее количество базовых станций связи пятого поколения в городе 45 тыс. к августу, отметил директор Бюро промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Цзя Синдун.

После того, как базовые станции будут построены, Шэньчжэнь должен будет взять пальму первенство в обеспечении полного покрытия сетями 5G и создания независимых сетей, заявили в бюро.