Пекин, , 03:01 — REGNUM У двоих людей, находившихся в тесном контакте с вновь заболевшим COVID-19 в Пекине, тест на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Новый случай заболевания выявлен в жителя пекинского района Сичэн. В местной комиссии здравоохранения сообщили, что оба члена семьи пациента находятся под медицинским наблюдением, на жизнь не жалуются.

Пациентом оказался 52-летний мужчина, который посетил один из госпиталей города 10 июня. Позже у него был подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. В связи с новыми случаями заболевания, как сообщалось ранее, в Пекине приостановлено возобновление учебного процесса в школах.