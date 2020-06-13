Спрингфилд, США, , 02:55 — REGNUM Вирус SARS-CoV-2 понижает иммунный ответ на клеточном уровне, повышая риск заражения другими вирусами, а также повторного инфицирования новых коронавирусом. Об этом доктор медицинских наук, член Американской неврологической ассоциации Игорь Коральник сообщает в статье «Долгосрочные последствия заражения коронавирусом», опубликованной журналом Annals of neurology.

В статье сообщается, что при обычном иммунном ответе атакованная вирусом клетка начинает производить интерферон, который помогает прийти в состояние «боевой готовности» и соседним клеткам. В результате этого снижается вероятность заболеть другим вирусом. Частично за счет описанного процесса формируется и иммунитет ко возможности вторичного заражение этим же вирусом.

Однако обычная в случаях других вирусов схема перестает действовать в случае нового коронавируса. «Этот вирус учит клетки как-то перестать вырабатывать интерферон, поэтому он фактически снижает ваш иммунитет к вторичным инфекциям SARS-CoV-2 или даже к другим вирусам», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вирусы SARS и MERS, оказывали аналогичное действие на организм человека.

Если описанная схема верна, то переболевшие COVID-19 пациенты будут иметь повышенный риск заражения гриппом в следующем сезоне.